Il programma del Manfredonia Festival 2024

Si alza il sipario sulla nuova edizione del Manfredonia Festival, un evento che arricchisce l’offerta culturale della città e che quest’anno si presenta con un programma ricco e variegato e rappresenta un’importante occasione turistica e culturale, mirata a valorizzare il ricco patrimonio della nostra città.

Il “Manfredonia Festival 2024” animerà agosto e settembre, offrendo eventi artistici e culturali di livello, pensati per attrarre turisti e intrattenere i residenti. L’occasione è utile per rappresentare non solo un’opportunità di conferma della vocazione turistica di Manfredonia, ma anche per stimolare la crescita culturale della comunità locale. In un momento particolare della vita economica dell’ente, l’impegno assunto è stato ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, e incentivando la partecipazione attiva delle realtà locali.

Un elemento distintivo del “Manfredonia Festival 2024” sarà la rassegna “Mille di queste notti”, realizzata in collaborazione con la Bottega degli Apocrifi e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Dal 2012, questa iniziativa ha rappresentato un punto di riferimento culturale per la nostra città, arricchendo l’offerta turistica e culturale con spettacoli di grande qualità.

Il programma del festival, che coinvolgerà vari luoghi e spazi della città, è stato progettato per garantire un’offerta culturale completa. La spesa complessiva prevista per l’organizzazione è finanziata attraverso fondi comunali e il contributo di partner locali e altri enti. Saranno inoltre garantiti il patrocinio comunale e la concessione gratuita di contenitori culturali, sale e spazi comunali per la realizzazione degli eventi.

Il Manfredonia Festival è molto più di una semplice rassegna estiva, sarà un momento di incontro, di scambio e di crescita per tutta la nostra comunità. Un’occasione per riscoprire le nostre radici e proiettarci verso il futuro,con lo sguardo rivolto all’arte e alla bellezza.

IL PROGRAMMA DEL MANFREDONIA FESTIVAL 2024