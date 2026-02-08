Il programma del Carnevale di Manfredonia 2026
Il programma del Carnevale di Manfredonia 2026
SABATO 17 GENNAIO
Ore 19.00 | Piazza del Popolo
Manifestazione di apertura della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia con la partecipazione
delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA Spettacolo musicale Live band Wild Car
VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 18.00 | Salone Parrocchia Sacra Famiglia
CARNEVALE SENZA BARRIERE
Veglione mascherato con le associazioni e le case famiglia di Manfredonia coordinate da PASER, ANC e CRI.
SABATO 14 FEBBRAIO
Ore 19.30 – Corso Manfredi
IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE
Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta
DOMENICA 15 FEBBRAIO
SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
… dalle ore 06.00 – Vendita di farrate calde per le vie della città
Ore 09.30
Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica
Ore 10.30
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda “A Ciambotta Frèsche” e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani
Testimonial della Sfilata: PAMELA PRATI
Presenta: ADRIANA PETRO – speaker e conduttrice di Kiss Kiss Radio
Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede
DIRETTA TELEVISIVA: TeleNorba (Canale 10 Digitale Terrestre)
Live Streaming: Il Sipontino – Manfredonia TV – RM Centro – Rete Smash – Stato Quotidiano
Ore 17.00 | Corso Manfredi
LUNA PARK DEL CARNEVALE
Spettacolo musicale itinerante con Bande caratteristiche della città e del territorio, intrattenimento per bambini con artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e bolle di sapone
Ore 20.00 | Palco Largo Diomede
IDEA MEDLEY SHOW
Spettacolo musicale live: un viaggio indimenticabile attraverso le melodie degli anni 70/80/90
con un mix travolgente di successi ed esibizioni live
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
Ore 16.30 | Teatro Lucio Dalla
20 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE
Rassegna teatrale in collaborazione con gli istituti scolastici di Manfredonia
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
GOLDEN NIGHT
SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Ore 10.30 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
CORIANDOLI E SORRISI
Animazione e condivisione presso i reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria generale.
Intrattenimento a cura di party con Gheghè
Ore 18.00
Piazzale Ferri
Raduno dei Partecipanti
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica
Ore 19.00 | LUNGOMARE NAZARIO SAURO – MANFREDONIA GOLDEN NIGHT
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani
Percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi
Ore 19.00 | Vie del Centro storico
SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE
Ore 21.00 | Palco Largo Diomede
BATTITO COLORATO
Dj set con la conduzione di Luigia Riccardi e Dominik in collaborazione con Rete Smash
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO
Ore 18.30 | Piazzetta Mercato
63° VEGLIONCINO DEI BAMBINI
Festa in maschera e talent show per mascherine e costumi di Carnevale
SABATO 21 FEBBRAIO
NOTTE COLORATA
SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Ore 10.00 | Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana
POMPIEROPOLI – Un’esperienza immersiva e ricca di sorprese, con la visita al Museo. Ampie aree ludiche a disposizione dei bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e provare un’avventura da veri eroi e trovare il leggendario biglietto d’oro.
Ore 18.00
Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei partecipanti alla sfilata
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica
Ore 19.00
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani
Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede
LIVE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano
Dalle ore 20.00 in poi … | Il Sogno di Marilù – Via San Lorenzo 269
LA NOTTE BIANCA DELLE FIABE
Evento culturale dedicato all’infanzia, esperienza letteraria e narrativa che si propone di valorizzare la narrazione e l’ascolto come strumenti educativi e culturali, offrendo ai bambini un tempo dedicato alle fiabe.
Ore 20.00 | Centro Storico
NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE
Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città
Ore 22.00 | Palco Piazza Papa Giovanni XXIII
Spettacolo della notte colorata
BALLA ITALIA – SHOW LIVE 100X100 ITALIANO
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Piazza del Popolo
Ore 18.00 | ROTTURA DELLA PENTOLACCIA – Animazione per i più piccoli
Ore 20.00 | SPETTACOLO MUSICALE – Consegna trofei con i protagonisti della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia
PRONTO CARNEVALE
Informazioni e accoglienza turistica a cura della Pro Loco Manfredonia
Tel. 0884/939670 – Cell. 3930207068
Apertura Info Point: Piazzetta Mercato (dal 15 al 21 febbraio dalle 17,00 alle 20,00)
MANFREDONIA IN TOUR
Visite guidate ed escursioni a cura dell’ associazione DauniaTuR APS
Info. : 0884/660558 – 348/8137728 – 340/1052608
e-mail: info@dauniatur.it | sito web: www.dauniatur.it
SPORT IN MASCHERA
DAL 09.02.2026 AL 13.02.2026
Lunedì e Giovedì Ore 20.00 | Martedì, Mercoledì e Venerdì Ore 18.30
PADEL IN MASCHERA – a cura di GIAMPIERO SCHIAVONE
Centro Sportivo San Carlo Sport – Via G. Di Vittorio
MARTEDÌ 10.02.2026
Ore 16.30
TENNIS IN MASCHERA – a cura di CIRCOLO TENNIS MANFREDONIA
Località Garzia Manfredonia
Ore 18.00
UN CANESTRO DI CORIANDOLI – a cura di TUCSON ANGEL E POLISPORTIVA MANFREDI
PalaDante – Via D. Alighieri
MERCOLEDÌ 11.02.2026
Ore 16.30
LATIN CARNAVAL – a cura di UNIVERSO MANFREDONIA
Sede Universo – Via Maramarco 9
Ore 17.00
CARNEVALE IN PISCINA – a cura di ICOS SPORTING CLUB e NUOTO MANFREDONIA
Piscina Comunale ICOS – Via Tenente M. Sinigaglia
Ore 17.00
TENNIS IN MASCHERA – a cura di TENNIS PRO
Impianti Sportivi G. Salvemini – Loc. Posta del Fosso
Ore 18.30
KARATE IN MASCHERA, IL CARNEVALE DELLA FUNAKOSHI – a cura di FUNAKOSHI
PalaTomaiuolo – Via L. Pirandello 10
GIOVEDÌ 12.02.2026
Ore 17.00
CALCIO IN MASCHERA – a cura di Manfredonia Calcio 1932
Stadio Miramare – Via San Giovanni Bosco
Ore 17.30
BALLANDO IN MASCHERA – a cura di PRIOLETTI DANCE ACADEMY
Sede Academy – Via dei Lecci 1
Ore 18.00
VOLLEY IN MASCHERA – a cura di VOLLEY LAB MANFREDONIA
Palestra Scuola Perotto – Via L. Allegato
Ore 18.15
KARATE IN MASCHERA – a cura di TEAM KARATE ZERULO
Palestra New Perfect – Piazza G. Bovio
SABATO 14.02.2026
Ore 09.30
CARNEVÉLE IN LOVE – a cura di GARGANO SAILING CLUB
Centro Nautico Sportivo Manfredonia – Banchina di Tramontana