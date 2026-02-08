[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il programma del Carnevale di Manfredonia 2026

SABATO 17 GENNAIO

Ore 19.00 | Piazza del Popolo

Manifestazione di apertura della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia con la partecipazione

delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA Spettacolo musicale Live band Wild Car

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Ore 18.00 | Salone Parrocchia Sacra Famiglia

CARNEVALE SENZA BARRIERE

Veglione mascherato con le associazioni e le case famiglia di Manfredonia coordinate da PASER, ANC e CRI.

SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 19.30 – Corso Manfredi

IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta

DOMENICA 15 FEBBRAIO

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI



… dalle ore 06.00 – Vendita di farrate calde per le vie della città



Ore 09.30

Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica



Ore 10.30

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda “A Ciambotta Frèsche” e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani



Testimonial della Sfilata: PAMELA PRATI

Presenta: ADRIANA PETRO – speaker e conduttrice di Kiss Kiss Radio



Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede

DIRETTA TELEVISIVA: TeleNorba (Canale 10 Digitale Terrestre)

Live Streaming: Il Sipontino – Manfredonia TV – RM Centro – Rete Smash – Stato Quotidiano



Ore 17.00 | Corso Manfredi

LUNA PARK DEL CARNEVALE

Spettacolo musicale itinerante con Bande caratteristiche della città e del territorio, intrattenimento per bambini con artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e bolle di sapone



Ore 20.00 | Palco Largo Diomede

IDEA MEDLEY SHOW

Spettacolo musicale live: un viaggio indimenticabile attraverso le melodie degli anni 70/80/90

con un mix travolgente di successi ed esibizioni live

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Ore 16.30 | Teatro Lucio Dalla

20 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE

Rassegna teatrale in collaborazione con gli istituti scolastici di Manfredonia

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

GOLDEN NIGHT

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI



Ore 10.30 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

CORIANDOLI E SORRISI

Animazione e condivisione presso i reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria generale.

Intrattenimento a cura di party con Gheghè



Ore 18.00

Piazzale Ferri

Raduno dei Partecipanti

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica



Ore 19.00 | LUNGOMARE NAZARIO SAURO – MANFREDONIA GOLDEN NIGHT

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani



Percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi



Ore 19.00 | Vie del Centro storico

SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE



Ore 21.00 | Palco Largo Diomede

BATTITO COLORATO

Dj set con la conduzione di Luigia Riccardi e Dominik in collaborazione con Rete Smash

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Ore 18.30 | Piazzetta Mercato

63° VEGLIONCINO DEI BAMBINI

Festa in maschera e talent show per mascherine e costumi di Carnevale



SABATO 21 FEBBRAIO

NOTTE COLORATA

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI



Ore 10.00 | Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

POMPIEROPOLI – Un’esperienza immersiva e ricca di sorprese, con la visita al Museo. Ampie aree ludiche a disposizione dei bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e provare un’avventura da veri eroi e trovare il leggendario biglietto d’oro.



Ore 18.00

Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei partecipanti alla sfilata

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica



Ore 19.00

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani



Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede

LIVE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano



Dalle ore 20.00 in poi … | Il Sogno di Marilù – Via San Lorenzo 269

LA NOTTE BIANCA DELLE FIABE

Evento culturale dedicato all’infanzia, esperienza letteraria e narrativa che si propone di valorizzare la narrazione e l’ascolto come strumenti educativi e culturali, offrendo ai bambini un tempo dedicato alle fiabe.



Ore 20.00 | Centro Storico

NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE

Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città



Ore 22.00 | Palco Piazza Papa Giovanni XXIII

Spettacolo della notte colorata

BALLA ITALIA – SHOW LIVE 100X100 ITALIANO

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Piazza del Popolo

Ore 18.00 | ROTTURA DELLA PENTOLACCIA – Animazione per i più piccoli

Ore 20.00 | SPETTACOLO MUSICALE – Consegna trofei con i protagonisti della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia

PRONTO CARNEVALE

Informazioni e accoglienza turistica a cura della Pro Loco Manfredonia

Tel. 0884/939670 – Cell. 3930207068

Apertura Info Point: Piazzetta Mercato (dal 15 al 21 febbraio dalle 17,00 alle 20,00)



MANFREDONIA IN TOUR

Visite guidate ed escursioni a cura dell’ associazione DauniaTuR APS

Info. : 0884/660558 – 348/8137728 – 340/1052608

e-mail: info@dauniatur.it | sito web: www.dauniatur.it

***

SPORT IN MASCHERA

DAL 09.02.2026 AL 13.02.2026

Lunedì e Giovedì Ore 20.00 | Martedì, Mercoledì e Venerdì Ore 18.30

PADEL IN MASCHERA – a cura di GIAMPIERO SCHIAVONE

Centro Sportivo San Carlo Sport – Via G. Di Vittorio



MARTEDÌ 10.02.2026

Ore 16.30

TENNIS IN MASCHERA – a cura di CIRCOLO TENNIS MANFREDONIA

Località Garzia Manfredonia

Ore 18.00

UN CANESTRO DI CORIANDOLI – a cura di TUCSON ANGEL E POLISPORTIVA MANFREDI

PalaDante – Via D. Alighieri



MERCOLEDÌ 11.02.2026

Ore 16.30

LATIN CARNAVAL – a cura di UNIVERSO MANFREDONIA

Sede Universo – Via Maramarco 9

Ore 17.00

CARNEVALE IN PISCINA – a cura di ICOS SPORTING CLUB e NUOTO MANFREDONIA

Piscina Comunale ICOS – Via Tenente M. Sinigaglia

Ore 17.00

TENNIS IN MASCHERA – a cura di TENNIS PRO

Impianti Sportivi G. Salvemini – Loc. Posta del Fosso

Ore 18.30

KARATE IN MASCHERA, IL CARNEVALE DELLA FUNAKOSHI – a cura di FUNAKOSHI

PalaTomaiuolo – Via L. Pirandello 10

GIOVEDÌ 12.02.2026

Ore 17.00

CALCIO IN MASCHERA – a cura di Manfredonia Calcio 1932

Stadio Miramare – Via San Giovanni Bosco

Ore 17.30

BALLANDO IN MASCHERA – a cura di PRIOLETTI DANCE ACADEMY

Sede Academy – Via dei Lecci 1

Ore 18.00

VOLLEY IN MASCHERA – a cura di VOLLEY LAB MANFREDONIA

Palestra Scuola Perotto – Via L. Allegato

Ore 18.15

KARATE IN MASCHERA – a cura di TEAM KARATE ZERULO

Palestra New Perfect – Piazza G. Bovio



SABATO 14.02.2026

Ore 09.30

CARNEVÉLE IN LOVE – a cura di GARGANO SAILING CLUB

Centro Nautico Sportivo Manfredonia – Banchina di Tramontana