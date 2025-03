Il procuratore Laronga e il professor Prencipe per la chiusura della sesta edizione della settimana dell’educazione a Monte Sant’Angelo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL PROCURATORE LARONGA E IL PROFESSOR ANDREA PRENCIPE PER LA CHIUSURA DELLA SESTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE A MONTE SANT’ANGELO

Volge al termine la sesta edizione della “Settimana dell’Educazione – Storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni” a Monte Sant’Angelo, un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di studenti, istituzioni e cittadini in un percorso di approfondimento su storia, cultura, legalità, ambiente, inclusione, scienza e parità di genere. Dal 17 marzo, il festival ha offerto un ricco programma di eventi, culminando nelle giornate conclusive di venerdì 21 e sabato 22 marzo. Venerdì 21 si celebra la giornata della legalità con il Procuratore Laronga e quella della poesia con la presentazione del volume degli scritti prodotti dalla Residenza culturale di letteratura e poesia. Sabato 22 Andrea Prencipe (già Rettore dell’Università Luiss di Roma) presenta il suo libro “Università generativa” e si chiude con la presentazione della fase 2 del Laboratorio sonoro del Gargano nel Museo Tancredi. Continuano le “invasioni educative” e la mostra “Donne pellegrine”.

Dopo l’apertura con “Dante in Puglia”, la presentazione del riconoscimento “Monte Sant’Angelo Città che legge” da parte del Cepell, la Città diventerà presidio del Gargano del progetto Nati per leggere, i laboratori dedicati al contrasto al gioco d’azzardo con l’ASL Foggia, la proiezione del documentario “Loop”, gli incontri dedicati al codice della strada, le Fanoje di San Giuseppe nel centro storico e l’incontro con le “Ndocce di Agnone, i laboratori su bullismo e cyberbullismo con l’Università di Foggia e quello sulle dipendenze da alcool e droghe con l’ASL, lo spettacolo teatrale “Paradiso di tenebre” con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, la giornata dedicata all’ambiente con il laboratorio di recupero creativo “Differenti per scelta” e la premiazione del concorso relativo al mangiaplastica, la giornata dedicata allo sport (spostata a lunedì 24, ore 18 in Biblioteca) per la presentazione del calendario degli eventi sporti del 2024, si giunge all’ultimo weekend della Settimana dell’Educazione.

Il programma di chiusura prevede appuntamenti di grande rilievo:

VENERDÌ 21 MARZO (alle ore 10 – Auditorium), per la sezione “Educazione alla legalità e Tavolo permanente” la presentazione del libro “L’Ascesa della Quarta Mafia. Espansione e metamorfosi della criminalità organizzata foggiana” del Procuratore Antonio Laronga. “La loro forza sta nella capacità di tenere insieme vecchio e nuovo: benché le mafie foggiane continuino a esercitare variegate modalità di controllo militare dei territori di origine, si presentano oggi come organizzazioni in grado di insinuarsi negli interstizi economici dell’intero Paese, per cogliere le opportunità offerte dal mercato legale degli affari senza quasi mai abbandonare quello criminale, come se i due mondi potessero essere l’uno la continuazione dell’altro” – si legge nella quarta di copertina del libro di Laronga, in magistratura dal 1993, procuratore aggiunto presso il tribunale di Foggia; da venticinque anni si occupa di criminalità organizzata e delle mafie foggiane; è autore di saggi e pubblicazioni di diritto e procedura penale, è stato condirettore della rivista “La corte d’assise” e nel 2021 ha scritto per Paper First il libro Quarta mafia. La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte, che ha riscosso successo di critica e pubblico.

Venerdì (ore 17, Museo Etnografico Tancredi), per la sezione “Educazione alla storia”, Laboratorio per bambini “Il segreto sta nell’argilla” a cura della Pro Loco. Per partecipare: 0884565520 – 3716543606.

Alle ore 19, la giornata si chiude nella Sala conferenze della Biblioteca, per celebrare la Giornata mondiale della poesia con un reading e la presentazione del volume di scritti prodotti dalla residenza culturale di letteratura e poesia di “Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024”, in collaborazione con il Rhymers’ Club e il Presidio del Libro di Monte Sant’Angelo e San Severo. Il volume raccoglie gli inediti prodotti dai protagonisti della residenza, tra cui autori di spicco della scena letteraria contemporanea come Mario Desiati, Franco Arminio, Maria Grazia Calandrone, Lino Angiuli, Plinio Perilli e Davide Rondoni. Inoltre, il libro include i contributi preziosi di scrittori e poeti originari di Monte Sant’Angelo, tra cui Fausta Altavilla, Pasquale Biscari, Stefania Guerra, Michela Lombardi, Raffaele Niro, Domenico Rignanese, Antonio Stuppiello e Libera Filomena Taronna.

SABATO 22 MARZO, la sesta ed ultima giornata del festival si apre alle ore 11.30 in Auditorium con lo Spettacolo STEM “Non è colpa mia, è l’entropia” a cura dell’I.I.S.S. G.T. Giordani per la sezione Educazione alla scienza e alla parità di genere.

Alle ore 18, nella Sala conferenze, per la sezione “Educazione e orientamento”, la presentazione del libro “Università Generativa” di Andrea Prencipe, con la partecipazione dei professori Giusi Toto (UniFG) e Silvano Vergura (UniBA).

Università generativa. Internazionale, interdisciplinare, innovativa. La missione delle università generative si concretizza nel conservare le qualità «umane» del pensiero, sapientemente integrate con le opportunità offerte dalla tecnologia. Una università generativa è una istituzione che, partendo da regole semplici e da un sistema di ascolto aperto, crea e diffonde in varie forme conoscenza, innovazione e impatto positivo nella società. I pilastri di questo approccio sono l’«engagement» – inteso come scambio e sintesi relazionale tra università e società civile – e l’«educability» – intesa come disposizione di una persona ad imparare, «imparare ad imparare», e anche «imparare a disimparare» nel corso del tempo. Questi pilastri si intersecano con le traiettorie che l’università generativa disegna: l’interdisciplinarità – ovvero una visione generalista del sapere –; l’internazionalizzazione – intesa come educazione alle diversità – e l’innovazione, che permette di aprirsi a sfide e opportunità, ed è il motore trainante del progresso.

Andrea Prencipe, PhD, è professore ordinario di Organizzazione e Innovazione, già rettore dell’Università Luiss Guido Carli (2018-2024). Ha studiato e insegnato innovazione in Belgio, Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. Ha ricoperto incarichi accademici presso l’Università del Sussex (UK), INSEAD (F) e l’Università G. d’Annunzio di Chieti, ed è stato visiting professor presso la Rotterdam School of Management (NL) e la BI Norwegian Business School. Scrive regolarmente sulla stampa nazionale ed estera, e i suoi studi sulle strategie dei processi innovativi di imprese e organizzazioni sono stati pubblicati su riviste accademiche e da case editrici internazionali.

La chiusura (Ore 19.30, Museo etnografico Tancredi) per “Educazione alla cultura e alle tradizioni”, la presentazione della Fase 2 del Laboratorio Sonoro del Gargano: Le Ali. Dopo la compilation dedicata alle radici con i Cantori del Gargano, verrà presentata la seconda raccolta, dedicata all’innovazione musicale del territorio.

Fino al 22, inoltre, continuano le “Invasioni educative” – le visite guidate per bambini e ragazzi al Castello, Santuario, Battistero di San Giovanni in Tumba e Museo Tancredi, con laboratori a cura della Pro Loco e di Ecogargano – e la mostra “Donne Pellegrine” (al Museo Tancredi, ore 10-12 / 15-18), un’esposizione realizzata dagli alunni delle scuole primarie “Giovanni XXIII” e “Tancredi-Amicarelli” nell’ambito del progetto Monte Sant’Angelo città per le donne, dedicata alla cultura e alla parità di genere.

La Settimana dell’Educazione si conferma un appuntamento fondamentale per la crescita culturale della comunità, promuovendo valori e saperi attraverso un percorso educativo rivolto alle nuove generazioni. Un’occasione unica per rafforzare il legame tra scuola, comunità e territorio, con uno sguardo rivolto al futuro senza dimenticare le proprie radici.

L’evento è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo con gli Istituti scolastici della Città (gli Istituti comprensivi “Giovanni XXIII” e “Tancredi-Amicarelli” e l’Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani”) con il supporto della Regione Puglia, l’Università di Foggia, l’ASL Foggia, la Biblioteca “La Magna Capitana”, Picon, Ryhmers’ club, Alexis Arts, La Pacchianella, Pro Loco e Ecogargano, l’Associazione I Borghi più belli d’Italia (coordinamento Puglia).