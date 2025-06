[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Prefetto Michele Di Bari sarà tra i premiati della XXXII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi.

Originario di Mattinata, con una lunga carriera al servizio delle istituzioni, Michele Di Bari è oggi una delle figure più autorevoli del panorama prefettizio nazionale. Con equilibrio, rigore e profondo senso dello Stato, ha rappresentato la legalità nei contesti più complessi del Paese, promuovendo coesione e responsabilità condivisa.

Laureato in Giurisprudenza, con un percorso iniziato nei piccoli comuni della provincia e culminato nei vertici dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ha ricoperto incarichi delicati in ambito territoriale, giuridico e sociale, contribuendo in modo esemplare alla costruzione di una cittadinanza fondata su diritti, sicurezza e dialogo tra istituzioni e cittadini.

Il Comitato Scientifico ha scelto di premiarlo per la sua dedizione al bene pubblico e per aver saputo portare, nel servizio allo Stato, i valori più autentici della sua terra d’origine.

Il Prefetto Di Bari sarà con noi sabato 5 luglio al Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.