Il Party d’Estate del Rotary Club Manfredonia e Slow Food emozione e presenta il progetto di una Stele Daunia per la città

Metti una suggestiva serata d’estate sul litorale di Siponto, con il Rotary Club di Manfredonia e lo Slow Food che hanno dato vita al “Party d’estate” presso il Lido di Bacco, tra tradizione culinaria, arte e musica.

Un evento, elegante e originale, che ha voluto unire divertimento e valorizzazione del territorio, favorendo la collaborazione tra associazioni e istituzioni per la crescita della comunità.

Nel corso della sera è stato presentato il progetto di un monumento rappresentante in scala, quella che caratterizza in maniera unica la nostra città, la Stele Daunia, da porsi nei pressi della Villa Comunale.

La festa è stata arricchita da eccellenze enogastronomiche locali, con degustazioni dal vivo, e ha rappresentato un connubio tra cultura, storia e convivialità, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di proiettare Manfredonia verso nuove forme di cooperazione e sviluppo.

Un ringraziamento speciale al titolare e allo staff del Lido, ai soci del Rotary e di Slow Food e a tutti gli ospiti che hanno partecipato, condividendo con noi l’entusiasmo di questo evento.