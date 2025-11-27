Il Parco Giochi dell’Orso si trasforma per Natale
🎄 Il Parco Giochi dell’Orso si Trasforma per Natale! 🎅
Anche se il maltempo ha causato qualche ritardo, siamo entusiasti di annunciare che presto il Parco Giochi dell’Orso avrà un nuovo look natalizio! Le attività di addobbo e rifinitura renderanno questo spazio ancora più magico e accogliente per tutti.
📅 Da lunedì 1 dicembre, in mattinata, saremo al Parco Giochi dell’Orso in Piazzale Brunelleschi per procedere all’allestimento. Se qualche volontario vuole unirsi a noi, saremo felicissimi di accogliervi!
✨ Save the Date: 7 Dicembre 2025! ✨
Dalle 9:30 alle 13:00 vi aspettiamo con:
🎨 L’Officina del Sorriso @officina_del_sorriso_ @ina_delvecchio_
🎭 Trucchi per bambini
💃 Balli e animazioni
🍩 Una deliziosa Pettolata di Beneficenza!
⸻
🕒 Orari di Apertura del Parco Giochi dell’Orso
- Tutti i giorni: 16:30 – 20:00
- Festivi: anche la mattina 9:30 – 12:30
⚠️ Attenzione: in caso di maltempo il parco rimarrà chiuso per evitare atti di vandalismo.
⸻
Unisciti a noi per celebrare inclusione, convivialità e benessere della nostra comunità.
Non vediamo l’ora di condividere con voi questa giornata magica! ✨💙