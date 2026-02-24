Il Paradiso delle Signore, Mirko Lorusso parla del suo Johnny: ‘si scoprirà un suo lato sempre più umano’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le riprese di questa lunga ed emozionante stagione de Il Paradiso delle Signore sono terminate da pochi giorni. Tra i volti che hanno conquistato le simpatie del pubblico della soap spicca il nome di Mirko Lorusso, interprete di Johnny. Il cugino di Delia è arrivato come un uragano nella trasmissione, finendo per interagire intensamente con Irene. Tra i due è nato un legame palpabile per gli spettatori, che sperano possa sbocciare al più presto l’amore. Intervistato, l’attore ci ha parlato del suo personaggio e di sé.

Intervista a Mirko Lorusso, interprete di Johnny ne Il Paradiso delle Signore

Benvenuto su IlSipontino, Mirko Lorusso. È un vero piacere averla con noi. Questa stagione de Il Paradiso delle Signore ha segnato un punto di svolta per il suo percorso nella soap, consacrando Johnny come uno dei personaggi più seguiti e apprezzati dal pubblico. Grazie a lui, la narrazione si è arricchita di sfumature interessanti e i fan hanno scoperto un uomo colto, sensibile, romantico e sorprendentemente creativo. Come guarda oggi a queste caratteristiche di Johnny e al cammino che il personaggio ha compiuto? Se dovesse fare un bilancio, che ritratto ne emergerebbe?

Ho avuto la fortuna di poter interpretare un personaggio così. Come dici è sensibile, romantico, creativo, gentile. Ad oggi non posso che essere orgoglioso di aver dato corpo a questo personaggio, il cui bilancio è certamente positivo. Andando avanti nel viaggio si scoprirà un lato sempre più umano di Johnny.

Il rapporto tra Johnny e Irene sta facendo sognare molti spettatori e sui social il tifo è evidente. C’è però chi ipotizza che, col tempo, il legame con Barbara possa trasformarsi in qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Secondo lei è una possibilità concreta oppure i sostenitori della coppia Irene-Johnny possono stare tranquilli?

Posso solo tirare a indovinare, ma credo che il rapporto con Barbara resterà quello che è stato finora. Con Mimmo e Barbara, Johnny ha avuto la possibilità di instaurare rapporti profondi di amicizia e non credo che verranno trasformati. Poi, si sa, mai dire mai.

Ripensando alle riprese, qual è stata finora la scena che l’ha divertita di più sul set? E, al contrario, ce n’è una che ha trovato particolarmente complessa o impegnativa dal punto di vista emotivo o tecnico?

Scene divertenti ce ne sono state moltissime, per fortuna c’è una grande armonia sul set, che ci permette di lavorare serenamente e divertirci mentre giriamo, soprattutto nelle prossime puntate ci saranno scene in cui ci siamo divertiti moltissimo.

La più complessa tecnicamente per me è stata sicuramente quella del ballo country, perché non sono particolarmente avvezzo al ballo quindi ho dovuto impegnarmi molto per imparare quella coreografia.

Vi state avvicinando alle fasi finali di questa stagione de Il Paradiso delle Signore. Senza fare troppo spoiler, e restando sul piano delle suggestioni, che tipo di evoluzione dobbiamo aspettarci per Johnny e, più in generale, per la daily soap?

Johnny sta maturando e sta scoprendo altri aspetti della vita. Per cui possiamo aspettarci una consapevolezza maggiore e un conflitto tra la vita che sognava e quella che sta scoprendo.

Spazio ora a un aspetto più personale, concedendoci anche una punta di curiosità. Quanto c’è di Mirko Lorusso in Johnny, dal punto di vista caratteriale? In quali tratti si riconosce maggiormente e in quali, invece, sente di essere lontano dal suo personaggio?

Caratterialmente c’è molto di me in Johnny, anche parlando di interessi siamo vicini, penso all’amore per la musica, la letteratura, la libertà. Purtroppo negli anni non sono stato in grado di viaggiare quanto Johnny, ma spero di recuperare presto.

Sui social il suo seguito cresce giorno dopo giorno e non mancano le ammiratrici. Possiamo chiederle qual è la sua situazione sentimentale in questo momento?

Sono serenamente single. Amo la mia libertà e non la sacrifico volentieri.

Guardando al futuro, su cosa sta lavorando o cosa sogna di realizzare nei prossimi mesi come attore? Ci sono progetti o ruoli che sente particolarmente affini o che vorrebbe esplorare?

Ho appena finito le riprese di questo progetto, per cui è necessario che mi prenda qualche giorno di pausa. Dopodiché vorrei portare dei miei testi in teatro. Come attore al momento ci sono diverse possibilità che non ho ancora definito.

Chiudiamo con una domanda più leggera e fantasiosa. Se avesse la possibilità di interpretare un personaggio femminile de Il Paradiso delle Signore, chi sceglierebbe e per quale motivo?

Un personaggio femminile che mi piacerebbe interpretare è quello di Irene o quello della contessa.