[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il paradiso delle signore da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025, mostra Tancredi che consegna a Marcello le foto con Rosa. Si tratta di scatti compromettenti e non devono finire nelle mani di Adelaide. L’ intervista a Margherita Hack non c’è stata, si cerca quindi una nuova figura femminile da proporre.

Enrico comunica a Di Meo di non poter accettare il patto che gli ha proposto

Enrico non accetta il patto che gli è stato proposto, anche se ciò significherà la fine della sua carriera da chirurgo. Durante una manifestazione pacifista, Mimmo blocca un ragazzo che sostiene di essere parente di Delia.

Marcello trova un elegante attico nel cuore di Milano e proporrà alla contessa di lasciare Villa Guarnieri; inoltre intende voltare pagina. Marcello vorrebbe iniziare una nuova vita insieme e disorienta Adelaide, chiede consiglio a Marta e Odile.

La redazione si divide sull’offerta di aiuto di Tancredi, per recuperare l’intervista con Margherita Hack

Elvira e Salvatore annunciano che lasceranno Milano prima del previsto per trasferirsi in Liguria. Johnny, il cugino di Delia, porta entusiasmo, con il suo arrivo, però non per Irene, incuriosita da lui, incuriosita da lui.

Enrico, seppure tentennante, torna sui suoi passi e ufficializza l’accordo con Di Meo, riprende così servizio. Adelaide intende accettare la proposta di Marcello? Ella annuncia infatti in famiglia che visiterà l’attico, sorprende Umberto e turba Odile, in ansia all’idea di un cambiare radicalmente.

Ciro acquista le quote della caffetteria, anche se per riuscirci sarà costretto a chiedere un prestito

Salvo ha un imprevisto e per Ciro, interessato ad acquistare le sue quote della caffetteria, è un’opportunità, anche se per riuscirci sarà costretto a chiedere un prestito. Al Paradiso, l’intervista con Margherita Hack si conclude con un invito a cena a Rosa e Tancredi, che tornano così a trascorrere del tempo insieme.

In seguito, la celebre astrofisica invita le veneri all’Osservatorio di Brera per farle assistere a un’eclissi lunare; Caterina dovrà convincere suo padre a lasciarla partecipare. Ettore presenta a Umberto una nuova idea per la GMM, che sorprenderà anche Odile. Di Meo si impegna a mettere in contatto Enrico con un chirurgo svizzero per curare la sua mano.

Un invito a sorpresa

Odile è confusa per la madre che andrà a vivere con Marcello dopo le nozze. Ella si confiderà con Rosa, che tenterà di rassicurarla pure essendo turbata. Concetta riceverà una brutta notizia dalla banca, mentre al Paradiso le veneri trovano negli armadietti gli inviti al matrimonio tra la contessa di Sant’Erasmo e Marcello.

Enrico è sempre a disagio per le menzogne raccontate a Marta. Riguardavno i suoi interventi in ospedale. Odile ringrazierà Ettore per la luna nella vetrina della GMM e per la serata speciale organizzata per lei e Adelaide all’Osservatorio. Ciro scoprirà che la banca ha rifiutato il prestito, intanto al Circolo si consuma Umberto e Marcello si scontrano.