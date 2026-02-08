Il Paradiso delle signore cambia di programmazione: arriva una super notizia per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La soap opera made in Italy colleziona ogni giorno 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Un grande successo che ha portato i piani alti di Viale Mazzini a prendere un’importante decisione. Scendendo nei dettagli, la soap opera subirà un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans delle vicende ambientate in un grande magazzino di Milano. Il Paradiso delle signore non chiuderà più a maggio come succedeva di solito ma qualche settimana più tardi. Una decisione che permetterà così al pubblico di poter assistere alla soap opera anche durante tutto il periodo primaverile.

Il Paradiso delle signore non termina più a maggio

Il Paradiso delle signore non chiuderà più a maggio come succedeva nelle passate stagioni ma prolungherà la sua messa in onda di qualche settimana. Una bella notizia per i fans della soap opera campione di ascolti di Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Ettore apparirà deciso a convolare a nozze con Odile. Una decisione che non piacerà ad Umberto, il quale inizierà a guardare il giovane sempre con più sospetto. L’uomo chiederà aiuto a Matteo affinché indaga sulla vita di Ettore a Londra. Il fratello di Marcello accetterà di aiutare il commendatore, dimostrando di provare ancora qualcosa per Odile.