Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Irene e Cesare in crisi

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026 portano in scena una settimana ricca di tensioni, colpi di scena e scelte difficili. Concetta diventa il volto della nuova copertina di Paradiso Market, mentre a Casa Puglisi arriva una lavatrice di ultima generazione che attira subito l’attenzione. Intanto i fratelli Marchesi scoprono che Umberto ha organizzato una partenza per Londra senza consultare nessuno, scelta che apre un nuovo fronte di scontro con Ettore.

Parallelamente, un improvviso peggioramento delle condizioni del piccolo Maurizio mette in allarme Enrico, che inizia a sospettare l’origine di un misterioso malessere che sta colpendo diversi bambini.

Cosa accadrà al Circolo? Quali conseguenze avrà la decisione di Umberto? E cosa si nasconde dietro i sintomi che stanno preoccupando l’intero quartiere? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore: Concetta al centro della scena e la proposta della Craveri

La settimana si apre con Concetta invitata al Circolo per un evento dedicato alla nuova lavatrice, occasione che la mette sotto i riflettori più del previsto. Marcello le propone di diventare il volto ufficiale della campagna, ma lei appare combattuta: l’idea la lusinga, anche se teme di non sentirsi pronta a parlare in pubblico.

Nel frattempo, al Paradiso arriva Valeria Craveri con una proposta ambiziosa: una linea di lingerie moderna che potrebbe rivoluzionare l’offerta del grande magazzino. Le Veneri ne restano affascinate, mentre Roberto e Marcello si trovano su posizioni opposte.

Irene vive un momento romantico con Cesare, ma la serenità si spezza quando Rebecca sottrae la lettera che lega zia Sandra alla nipote e la consegna proprio a Cesare, scatenando una reazione furiosa.

Sul fronte medico, Enrico riceve una telefonata da Barbara: il piccolo Maurizio sta peggio. Il numero di bambini con sintomi simili aumenta e il medico inizia a sospettare che la causa sia un’intossicazione legata al contatto con acqua o terreno contaminati.

Scontri familiari, segreti e un mistero che si allarga al Il Paradiso delle Signore

Le tensioni tra Ettore e Umberto diventano sempre più difficili da gestire, mettendo Odile in una posizione scomoda.

Enrico, dopo aver raccolto nuovi dati, conferma che i malesseri dei bambini sono causati da metalli pesanti presenti nel terreno dove giocano abitualmente. La scoperta lo spinge a compiere un gesto importante, mentre continua a cercare soluzioni per aiutare le famiglie coinvolte.

Irene affronta Rebecca dopo aver capito il suo ruolo nella vicenda della lettera. Lo scontro la lascia profondamente ferita, ma trova conforto in Johnny, che le offre un sostegno sincero in un momento di grande fragilità.

Nel frattempo, Marcello inaugura l’angolo lingerie, ma la situazione prende una piega inaspettata quando scopre che l’azienda della Craveri è gravata da debiti importanti. Valeria decide di raccontargli il suo passato, rivelando dettagli che potrebbero cambiare il futuro della collaborazione.

Un ritorno dalla Svizzera e una decisione che cambia tutto

Il mistero legato alla salute dei bambini trova una svolta quando Enrico torna dalla Svizzera con un farmaco costoso ma necessario per curare i piccoli malati. Umberto decide di intervenire economicamente per aiutare chi non può permetterselo, gesto che sorprende molti e apre nuovi scenari nei rapporti familiari.

Mentre Concetta continua a riflettere sulla proposta di Marcello, Irene prende una decisione definitiva: affrontare Cesare e chiarire una volta per tutte la situazione che li ha travolti.

La settimana si chiude con nuove tensioni, scelte difficili e un Paradiso che sembra pronto a cambiare ancora.