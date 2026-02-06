Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Greta apre la cassaforte di Umberto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 20 febbraio 2026 si preparano a una settimana decisiva, segnata da un evento destinato a cambiare molte dinamiche: l’apertura della cassaforte di Umberto Guarnieri. Attorno a questo momento ruotano tensioni, sospetti e alleanze che potrebbero incrinare equilibri già fragili.

Parallelamente, le vite di Agata, Marcello, Rosa e degli altri protagonisti continuano a intrecciarsi tra scelte difficili e sentimenti irrisolti. Quali conseguenze avrà il colpo alla cassaforte? Come reagirà Umberto? E quali altre storie animeranno la settimana? Scopriamolo insieme.

Ettore e Greta puntano alla cassaforte: il piano arriva al punto di svolta ne Il Paradiso delle Signore

Il cuore della settimana è il piano orchestrato da Ettore e Greta, determinati a impossessarsi della lettera che il padre di Odile aveva inviato a Umberto Guarnieri. Odile, ignara delle vere intenzioni del compagno, si mostra sempre più innamorata e gli offre un accesso inatteso: la possibilità di entrare nella cassaforte di Villa Guarnieri.

Nel frattempo, Matteo racconta a Umberto quanto accaduto nel suo ufficio, tra la foto misteriosa e la pochette ritrovata. Il racconto alimenta dubbi sempre più pesanti su Ettore. Umberto, deciso a scoprire la verità, incarica Matteo di partire per Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi.

La tensione cresce quando Ettore e Greta scoprono che Umberto sarà a Monza per seguire un set cinematografico. L’assenza del capofamiglia diventa l’occasione perfetta per agire.

Il momento decisivo arriva quando i fratelli Marchesi entrano a Villa Guarnieri per un servizio fotografico. Greta riesce ad aprire la cassaforte e a fotografare la lettera tanto cercata. Un gesto che potrebbe avere conseguenze imprevedibili e che segna uno dei colpi di scena più forti della stagione.

Agata, Mimmo e la partenza anticipata: entusiasmo e verità nascoste ne Il Paradiso delle Signore

Parallelamente, Agata riceve un telegramma dalla soprintendenza di Firenze che anticipa la sua convocazione. La giovane è felice e vede nella partenza un’opportunità importante per il suo futuro.

Ciro e Concetta, però, vivono la situazione con maggiore preoccupazione. Cercano di sostenerla senza spegnere il suo entusiasmo, ma la verità sulla Caffetteria non è così semplice come Agata e Mimmo credono.

I due ragazzi si preparano a lasciare Milano convinti che tutto sia stato risolto, ma emerge che Ciro non ha raccontato ogni dettaglio. La tensione cresce e Concetta teme che la partenza possa complicare ulteriormente la situazione familiare.

Nel frattempo, Irene vive un periodo sereno con Cesare. Le scuse di Rebecca sembrano aver riportato un clima più disteso tra loro, anche se l’incidente di Johnny riporta Irene in una dimensione più premurosa e attenta.

Rosa, Marcello e Tancredi: un triangolo sempre più teso

Sul fronte editoriale, Rosa trova ispirazione per il nuovo numero di Paradiso Donna grazie a un articolo di giornale. L’idea entusiasma Tancredi, ma Marcello propone un’alternativa che scatena l’ennesimo confronto tra i due.

A mediare interviene Roberto, che riesce a trovare un compromesso per evitare ulteriori scontri.

Nonostante le tensioni, il legame tra Rosa e Marcello resta forte. I due cercano un confronto sincero, consapevoli che i sentimenti non sono svaniti.

Marcello, invitato da Roberto a una serata al Circolo per distrarsi, si ritrova però davanti a una scena che lo ferisce: Rosa e Tancredi insieme per un’intervista destinata al magazine. Un incontro che lo lascia turbato e riapre vecchie ferite.

La settimana si chiude con un intreccio di emozioni e colpi di scena, mentre l’ombra della lettera fotografata da Greta continua a incombere su Villa Guarnieri.