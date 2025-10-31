Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 10 al 14 novembre: Mimmo e Agata si fidanzano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 10 a venerdì 14 novembre su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Enrico racconterà a Marta la verità di come sono andate le cose con Di Meo. Irene, invece, tenterà di capire se Barbara e Johnny si conoscevano di già. A tal proposito, la ragazza diventerà ufficialmente la nuova Venere. Marina, intanto, farà il suo ritorno a Milano con un regalo per le veneri. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che un celebre critico avrà intenzione di fare un’intervista a Rosa. Adelaide tornerà al Circolo fiera e stupenda. La nobildonna approfitterà di una vecchia conoscenza per indagare sul passato di Rosa.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Agata e Mimmo fidanzati dopo il viaggio a Firenze

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 novembre si apprende che Marta chiederà aiuto ad Umberto per aiutare Enrico. Intanto al Circolo verrà organizzata una serata a scopo benefico in favore dell’alluvionati di Firenze. In questo frangente, verrà lanciata la nuova canzone di Marina intitolata Quello che non so dirti. Botteri chiederà aiuto a Fulvio per allestire la serata a tema natalizio. L’uomo richiamerà un suo vecchio amico, un certo Giorgio. Irene capirà quale uomo vuole avere al suo fianco. Adelaide, intanto, userà un tono sdegnoso nei confronti di Rosa al Circolo. Agata e Mimmo faranno ritorno da Firenze dove Johnny ha voluto prolungare la sua presenza. I due giovani torneranno a Milano da fidanzati. Infine Caterina troverà un uomo ideale per Irene. Allo stesso tempo, quest’ultima farà colpo su Giorgio.