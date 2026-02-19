Il nuovo film di Pio e Amedeo arriva su Netflix: “Oi vita mia” dal 12 marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande attesa per i fan della comicità irriverente di Pio e Amedeo: il duo pugliese torna sullo schermo con il nuovo film Oi vita mia, in uscita il 12 marzo su Netflix.

Dopo il successo dei loro precedenti lavori tra cinema e televisione, Pio e Amedeo sono pronti a conquistare anche il pubblico della piattaforma streaming con una commedia che promette risate, equivoci e il loro inconfondibile stile provocatorio. Oi vita mia racconta una storia tutta italiana, tra amicizia, guai imprevisti e situazioni al limite del paradossale, elementi che da sempre caratterizzano la comicità del duo.

L’uscita direttamente su Netflix rappresenta un passo importante per i due artisti, che ampliano così il proprio pubblico raggiungendo spettatori in tutta Italia e all’estero. Il film sarà disponibile dal 12 marzo nel catalogo della piattaforma, pronto per essere visto comodamente da casa.

Sui social l’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan, che aspettano di scoprire quale nuova avventura travolgerà i due protagonisti. L’appuntamento è fissato: dal 12 marzo Oi vita mia sarà disponibile in streaming su Netflix.