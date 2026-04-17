Manfredonia
Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia
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Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia
Domenica 12 aprile 2026, si è tenuta l’importante assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Lorenzo DI CANDIA
Vice Presidente: Salvatore GUGLIELMI
Segretario: Luigi OLIVIERI
Tesoriere: Francesco COPPOLECCHIA
Consigliere agli Sport: Claudio RIGNANESE
Consiglieri: Raffaele SPAGNUOLO, Lucia TROTTA, Matteo TOTARO, Giuseppe RIGNANESE.