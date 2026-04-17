Manfredonia

Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia

Redazione17 Aprile 2026
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Il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia

Domenica 12 aprile 2026, si è tenuta l’importante assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Lorenzo DI CANDIA

Vice Presidente: Salvatore GUGLIELMI

Segretario: Luigi OLIVIERI

Tesoriere: Francesco COPPOLECCHIA

Consigliere agli Sport: Claudio RIGNANESE

Consiglieri: Raffaele SPAGNUOLO, Lucia TROTTA, Matteo TOTARO, Giuseppe RIGNANESE.

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Redazione17 Aprile 2026