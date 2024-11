Il Natale più luminoso nel paese più piccolo della Puglia: Celle di San Vito si accende

Il 30 novembre accensione dell’albero e delle luminarie artistiche con musica, degustazioni e visite guidate

Evento con Regione Puglia, Puglia Culture, Borghi autentici, Attivamente Insieme e 1151 Festival

Il Vicolo del Bacio con le installazioni luminose, le creazioni illuminate e il percorso fiabesco per i bimbi

Prima di Natale, la sindaca consegnerà un panettone a tutte le famiglie dei 140 abitanti del borgo

CELLE DI SAN VITO (FG) – Dal 30 novembre, Celle di San Vito sarà il paese del Natale ‘più piccolo e illuminato’ della Puglia.

Le luminarie artistiche daranno luci, fantasie e colori natalizi ad archi, vie, piazze e vicoli del borgo inaugurando le iniziative del lungo periodo in cui tanti cellesi tornano nel loro paese natìo da tutta Italia e da ogni parte del mondo. Sabato 30 novembre saranno accesi anche gli addobbi del grande albero di Natale che, come ogni anno, diventa il simbolo dell’unione e del ritrovarsi insieme di tutta la Comunità. Saranno addobbati anche gli ingressi delle case, dell’ufficio postale e del Municipio.

Per oltre un mese, fino al giorno dell’Epifania, le luminarie artistiche renderanno ancora più suggestivo il piccolo borgo dei Monti Dauni.

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Celle di San Vito con la collaborazione del “PACT” (Polo delle Arti, Cultura e Turismo) della Regione Puglia, del “Dipartimento del Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio” della Regione Puglia, del consorzio regionale “Puglia Culture” (l’ex Teatro Pubblico Pugliese), dell’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”, dell’associazione “Attivamente Insieme” e del “1151 Festival”.

Sabato 30 novembre, già dal mattino si avrà la possibilità di partecipare ai percorsi guidati lungo i sentieri del borgo, per immergersi nel mondo della natura e della montagna. Non solo, sarà possibile visitare con la guida anche il Museo della Civiltà Contadina Francoprovenzale.

Alle ore 17 il momento clou: davanti alla sede del Municipio, si procederà all’accensione dell’albero di Natale. Contemporaneamente, le luminarie artistiche saranno accese in ogni luogo del borgo.

Ci sarà spazio anche per i sapori, con le degustazioni dei prodotti tipici locali, e per la musica, con i complessi bandistici di Castelluccio Valmaggiore e Roseto Valfortore che attraverseranno il paese. Celle di San Vito, con i suoi 140 abitanti, è il Comune più piccolo della Puglia.

“Anche quest’anno non potevamo far mancare a tutti i nostri cittadini la magia che solo il Natale sa regalare – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini –. Siamo pronti ad accogliere anche i turisti che verranno a trovarci sabato e nei giorni a seguire, per vivere assieme ai loro bambini l’atmosfera fiabesca e la sensazione d’incanto che il nostro borgo sa regalare durante tutto il periodo natalizio”.

L’anno scorso sono stati tantissimi i turisti che sono arrivati a Celle di San Vito per ammirare l’albero di Natale alto 12 metri, per visitare la casetta di Babbo Natale e incamminarsi lungo il percorso che conduce al Vicolo del Bacio, con le luminarie a tema, tra cuori e baci. Grande successo, soprattutto tra i più piccoli, ha riscosso anche la Carrozza incantata e la Tana dell’Orso mentre molto apprezzato, soprattutto dai più grandi, è stato il grande presepe popolare permanente.

Anche quest’anno si sono adottate misure di contenimento dei costi energetici con luci a basso consumo energetico e un timer che spegnerà le luminarie intorno a mezzanotte. In prossimità del Natale, l’amministrazione comunale provvederà alla consegna dei panettoni a tutte le famiglie del borgo. Una consuetudine nata per portare un piccolo dono anche alle persone più in là con gli anni, per scambiarsi gli auguri e avere un ulteriore momento di socialità, incontrando anche i cellesi che sono tornati nel loro paese natìo per stare con parenti e amici.