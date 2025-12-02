[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL NATALE FRANCOPROVENZALE DI FAETO. “MENO LUMINARIE PIÙ RISCOPERTA DELLE RADICI”CIALÉNNE NZÈNNE

La magia del Natale francoprovenzale si respira in provincia di Foggia: a Faeto, il Comune, insieme a Monteleone, più alto della Puglia. Da oggi il via ai tanti appuntamenti del lungo periodo di festa con i laboratori didattici ele attività ludiche a cura di Maria Antonietta Cocco, Luigi Di Cicilia, Antonietta Meola, Amelia Poliseno in programma presso l’edificio scolastico di Faeto dalle 17,30 alle 18,30 dei giorni 1,3,12, 17, 23, 29 e 31 dicembre.

Durante gli incontri sarà possibile leggere e raccontare storie inventate (o crearne di nuove!), imparare e riscoprire i giochi tradizionali. Gli appuntamenti sono aperti a tutti coloro che desiderano condividere un momento speciale fatto di cultura, comunità e ricordi senza età.

Il 27 dicembre alle 17:30, sempre presso la scuola, verrà presentata la rappresentazione “Lo Mestére de Faite: l’Enfanne e lu Serete de lo Cummenne”, insieme al calendario 2026 e al libro dedicato alle tradizioni del piccolo paese dei Monti Dauni, il tutto a cura dell’associazione Aquilo. Il 29 dicembrealle ore 19 altro appuntamento imperdibile: la Corale Nuova Provenza APS invita tutta la popolazione a condividere la magia del Natale, in collaborazione con il Comune di Faeto, attraverso due appuntamenti che uniscono musica, tradizione e i sapori più autentici della cultura francoprovenzale.

Il titolo della manifestazione è “Pe sta ‘nzenne!”, una serata speciale dedicata alle pietanze della tradizione francoprovenzale, nel calore del salone parrocchiale.Un momento di comunità, convivialità e radici ritrovate, arricchito dalla presenza della Corale Nuova Provenza APS.

La festa continua il 4 gennaio del 2026 con il concerto della Corale Nuova Provenza presso la Chiesa S.S. Salvatore, un evento emozionante che celebrai canti in lingua francoprovenzale, la partecipazione dei ragazzi della scuola, una video rappresentazione dedicata alla storia e identità faetana. “Un appuntamento – dichiara il sindaco Michele Pavia -che unisce memoria, voce e tradizione in una serata dal forte valore culturale. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la nostra comunità e le nostre radici. Siamo fortemente convinti che il programma delle iniziative del periodo natalizio ha l’obiettivo principale rivolto alla tutela ed alla valorizzazione della lingua e cultura francoprovenzale che costituisce una risorsa inestimabile poiché testimonia la nostra identità e la nostra storia.

Meno luminarie ma piu’ riscoperta delle proprie radici. Bunne fete a tutte quante!”.