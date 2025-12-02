[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Natale è grande, luminoso e ospitale nel piccolo Celle di San Vito

La magia dell’accensione degli addobbi luminosi, le sfere dedicate ai 10 bambini nati negli ultimi 11 anni

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Prima lo stupore, poi gli applausi e la meraviglia: così sono stati accolti domenica sera l’accensione dell’albero di Natale e degli addobbi luminosi di Celle di San Vito a cui hanno partecipato tanti visitatori e tutto il paese. Strade, vicoli, le caratteristiche facciate di pietra delle abitazioni, archi e piazze, alle 17.30 in punto, sono stati illuminati dalle installazioni di luci a tema natalizio che hanno reso ancora più magica l’atmosfera del borgo, anche grazie alla musica in filodiffusione.

Tante le sorprese anche per i bambini, incantati soprattutto dalla stanza di Babbo Natale e da tutto l’occorrente per scrivere la propria letterina e consegnarla a Santa Claus. Proprio ai più piccoli è dedicato un albero di Natale del tutto speciale, posto in uno degli ambienti allestiti nel centro storico: nelle sfere che addobbano l’albero ci sono le foto dei bambini nati a Celle di San Vito dal 2014 al 2025. I volti sorridenti sono quelli di Sveva, Davide, Gioia, Manuel, Melania, Leonardo, Marco, Adele, Emma e Federica. Gli stessi bambini ai quali il Comune, in occasione dell’Epifania, consegnerà un piccolo dono, un segno della riconoscenza di tutta la Comunità per la speranza e la gioia che i piccoli, con la loro nascita, hanno regalato a tutti gli abitanti di Celle di San Vito.

L’inaugurazione degli addobbi luminosi ha avuto un grande successo. “In questo paese sappiamo stare bene insieme e, in occasioni come questa, ma non solo, riusciamo a far sentire a casa loro anche le persone che arrivano da fuori e che accogliamo con calore, ospitalità e con le tante cose squisite del nostro paniere di tipicità”, ha dichiarato la sindaca Palma Maria Giannini, visibilmente soddisfatta per la riuscita della manifestazione. L’evento di domenica è stato organizzato dal Comune di Celle di San Vito, con la collaborazione e il sostegno di “Coesione Italia 21-27”, Regione Puglia, Puglia Promozione, associazione “Attivamente Insieme” e del “1151 Festival”.

Anche quest’anno, in prossimità del Natale, l’amministrazione comunale provvederà alla consegna dei panettoni: uno per ogni famiglia del borgo. Una consuetudine nata per portare un piccolo dono anche alle persone più in là con gli anni, per scambiarsi gli auguri e avere un ulteriore momento di socialità, incontrando anche i cellesi che sono tornati nel loro paese natìo per stare con parenti e amici.

