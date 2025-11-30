Eventi Manfredonia

 Il Natale di Manfredonia

Comunicato Stampa30 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

 Il Natale di Manfredonia

Dal 2 dicembre all’11 gennaio la città e le sue borgate si trasformano in un grande contenitore di festa per tutte le età.

Attività gratuite per bambini: laboratori, giochi, animazione e incontri speciali con Babbo Natale!

Degustazioni, stand gastronomici e sapori della tradizione

Concerti e gospel ad ingresso libero

Teatro in vernacolo, visite guidate e spettacoli

Mostre di presepi e itinerari tra luoghi della storia e della cultura

Vieni a vivere un mese di emozioni…

Il Natale di Manfredonia è pronto a stupirti!

Resta connesso per scoprire a breve tutti i dettagli!

Comunicato Stampa30 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©