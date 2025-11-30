Eventi Manfredonia
Il Natale di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il Natale di Manfredonia
Dal 2 dicembre all’11 gennaio la città e le sue borgate si trasformano in un grande contenitore di festa per tutte le età.
Attività gratuite per bambini: laboratori, giochi, animazione e incontri speciali con Babbo Natale!
Degustazioni, stand gastronomici e sapori della tradizione
Concerti e gospel ad ingresso libero
Teatro in vernacolo, visite guidate e spettacoli
Mostre di presepi e itinerari tra luoghi della storia e della cultura
Vieni a vivere un mese di emozioni…
Il Natale di Manfredonia è pronto a stupirti!
Resta connesso per scoprire a breve tutti i dettagli!