Il Muro della Gentilezza prende vita a Peschici

Nei giorni 22 e 23 maggio, il Comune di Peschici, su iniziativa dell’Assessore alla Gentilezza Anna Costante, ha realizzato in sinergia con le classi mensa della Scuola Primaria “G. Libetta” un meraviglioso progetto: il Muro della Gentilezza.

Un gesto concreto, colorato e simbolico che nasce con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come il rispetto, l’empatia e la solidarietà, coinvolgendo i più piccoli in un percorso educativo e partecipativo. Attraverso parole, disegni e riflessioni, i bambini hanno trasformato un semplice muro in un messaggio permanente di bellezza e positività per tutta la comunità.

Un sentito ringraziamento a tutte le insegnanti, agli alunni e alle famiglie che hanno contribuito con entusiasmo a questa iniziativa, che rappresenta un vero esempio di cittadinanza attiva e cura del bene comune.

Perché la gentilezza è un seme che, se coltivato insieme, può cambiare il mondo.