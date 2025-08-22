Attualità ManfredoniaAttualità Puglia
Il mercato settimanale anticipato a domenica
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il mercato settimanale anticipato a domenica
Il mercato settimanale, quello che ogni martedì si tiene in via Scaloria e che io definisco “la festa delle donne”, dopo quella dell’otto marzo, quest’anno, eccezionalmente, causa montaggio giostre per la imminente festa patronale, si terrà domenica 24 agosto anziché martedì 26 agosto come di consueto. I commercianti, padri di famiglia, al pari dei giostrai vi aspettano per soddisfare ogni vostra esigenza.