Spettacolo Italia

Il medico di Ornella Vanoni racconta: mi mancherà tanto

Michele Bonaccorso, medico di Ornella Vanoni, racconta la loro amicizia. La cantante veniva da lui per cure di longevità. Ricordi e aneddoti commoventi.

Fabrizio Della Corte30 Novembre 2025
Michele Bonaccorso, specialista in medicina antiaging, ha voluto ricordare Ornella Vanoni con parole toccanti. “Ornella veniva da me per cure legate a longevità e benessere. Era ironica e intelligente”, racconta il medico che l’ha seguita negli ultimi anni.

La cantante, scomparsa a 91 anni il 21 novembre, aveva instaurato con Bonaccorso un rapporto che andava oltre quello medico-paziente. “Ricordo quella volta che voleva collegare il suo salvavita Beghelli al mio numero. Avevo persino le sue chiavi di casa”, rivela lo specialista.

Un’amicizia speciale

Ornella si fidava completamente del dottor Bonaccorso, affidandogli non solo la sua salute ma anche aspetti intimi della sua vita quotidiana. Il medico racconta aneddoti che testimoniano il carattere unico dell’artista: sempre brillante, mai banale.

La scomparsa di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano e nella vita di chi l’ha conosciuta personalmente.

