Mattinata
Il Mattinatese dell’anno è Michele Notarangelo
Ho avuto il piacere di conoscere Michele nell’estate del 2023, partecipando al concerto dei “Solisti Appuli” in veste di premiante.
Già in quella occasione traspariva tutta la sua semplicità e voglia di fare, verso obiettivi più grandi, uniti ad un costante impegno e passione per l’Arte della Musica ed in particolare per l’Opera Lirica. Fino ad arrivare ad oggi, nel 2025, con l’incarico come Direttore della Bohème al Gran Teatro di Seul.
Questo riconoscimento è stato un qualcosa di doveroso, un qualcosa che ogni Mattinatese ti riconosce per il grande lavoro finora svolto.
Maria Lorena Trotta