Il Mattinatale: tutta la luce delle feste

Quarta edizione · 7 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

5 dicembre 2025

Le luci di Natale quest’anno hanno un motivo in più per brillare. In un tempo in cui il mondo è attraversato da incertezze e conflitti, sentiamo ancora più forte il bisogno di essere luce gli uni per gli altri; e mentre il Giubileo 2025 richiama a pace e riconciliazione, il 70° anniversario dell’autonomia del Comune di Mattinata ricorda quanto sia prezioso il cammino condiviso che ha reso questa comunità ciò che è oggi.

È in questo scenario che prende forma la quarta edizione de “Il Mattinatale – Tutta la luce delle feste”: un percorso di eventi, dal 7 dicembre al 6 gennaio, che restituisce calore, accoglienza e la bellezza dei gesti semplici. Un programma nato grazie al grande impegno dell’intera Amministrazione comunale, insieme alla collaborazione di commercianti, associazioni e volontari, che hanno lavorato per offrire a residenti e visitatori un tempo di festa capace di unire, emozionare e generare nuova energia per la comunità.

L’inaugurazione si terrà domenica 7 dicembre alle ore 19:30 in Piazza Aldo Moro, con l’accensione delle luminarie e della diffusione sonora natalizia, l’anteprima di Expo Natale, la presenza dei figuranti del Presepe Vivente, un’interpretazione teatrale a cura di Casa dell’Arte e la lettura delle letterine a Babbo Natale a cura di Nati per Leggere.

Il programma intreccia tradizione e novità: dall’atteso Presepe Vivente nelle date del 20, 21, 27, 28, 29 dicembre e del 3 gennaio a Località Apollo, a nuovi appuntamenti come Jingle Spritz – La Vigilia in Piazza il 24 dicembre, Wine Xmas – Tra calici e sorrisi, il 29 dicembre, fino all’esordio di Suoni di Luce, il concerto a lume di candele del 5 gennaio nella Chiesa Santa Maria della Luce. Una trama di eventi tra musica, enogastronomia, arte, spettacoli e attività per tutte le età, pensata per rendere Mattinata un luogo vivo, accogliente e vibrante durante tutto il periodo delle feste.

Il Sindaco, Michele Bisceglia, afferma:

«Abbiamo costruito questa edizione pensando al valore del tempo che stiamo vivendo. Volevamo che ogni evento avesse un senso, un respiro più profondo: non solo festa, ma occasione per stare insieme, ritrovare il bello, sentirsi parte di una storia che continua, ormai da 70 anni. Mattinata accoglie, scalda e rinnova. E il Mattinatale è il nostro invito a viverlo con occhi nuovi, lasciandosi guidare dalla luce che ognuno porta con sé.»

“Il Mattinatale – Tutta la luce delle feste” è un invito a ritrovare la nostra luce interiore, a riconoscerla negli altri e a lasciarla crescere insieme, come Comunità.

Il programma completo con tutti gli eventi è consultabile al seguente link: https://shorturl.at/bbGK0