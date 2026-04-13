Sport Manfredonia
Il Manfredonia U15 vince e allunga
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Il Manfredonia U15 vince e allunga
Nuovo successo interno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932. Allo stadio “Miramare”, i biancocelesti si impongono per 2-0 contro l’Uniti per Cerignola.
Le reti dell’incontro portano la firma di:
⚽ Paloscia
⚽ Ciuffreda
Con questa vittoria, la formazione sipontina consolida la prima posizione in classifica salendo a quota 27 punti, confermandosi a punteggio pieno in questa fase del campionato. Una prestazione solida che premia il lavoro costante di tutto lo staff e dei ragazzi.