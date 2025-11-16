Sport Manfredonia

Il Manfredonia torna con un punto da Gravina

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia torna con un punto da Gravina

Secondo 0-0 consecutivo per il Manfredonia Calcio che strappa un punto al Vicino di Gravina in Puglia contro la formazione locale.

I sipontini giocano meglio nel primo tempo, dove sfiorano il vantaggio con Babaj e protestano per un rigore, che sembrava netto, su Urain proprio al 45′.

Nella ripresa, ad onor del vero, meglio i padroni di casa che spingono alla ricerca del gol, senza successo con i biancocelesti, oggi in nero, che sono parsi stanchi.

Nel prossimo turno, al Miramare, il Manfredonia attende l’Heraclea, oggi sconfitto in casa dal Francavilla in Sinni.

Redazione16 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©