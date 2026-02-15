[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia sfiora l’impresa contro il Martina

Finisce qui. Non basta un grandissimo Manfredonia nella ripresa: sotto 3-0 all’intervallo, i biancocelesti reagiscono con carattere, determinazione e fame, rimontano fino al 3-3 e riaprono una gara che sembrava chiusa.

Poi, al 90’, il gol di Santarpia spezza l’equilibrio e fissa il definitivo 4-3.

Resta la prova d’orgoglio di una squadra che non si è abbattuta, che ha lottato su ogni pallone e ha dimostrato di avere cuore e identità.

Le reti del Manfredonia portano la firma di un ritrovato Giacobbe, di Jallow e di Babaj.