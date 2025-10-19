Sport Manfredonia
Il Manfredonia espugna Ferrandina e la classifica sorride
Il Manfredonia conquista una splendida vittoria esterna, la prima della stagione, e lo fa su un campo finora imbattuto.
Decidono le reti di Babaj, con una prodezza da fuori area, e di Jallow, autore del sigillo che decide il match.
Tre punti pesantissimi e quota 10 in classifica per i biancocelesti.
Le reti:
Al 29′ capolavoro di Babaj che con un destro dai 30 metri trova l’incrocio dei pali.
Dopo il pari dei padroni di casa, la rete decisiva è siglata da Jallow che raccoglie un cross chirurgico dell’MVP di giornata Daniele Balba e gonfia la rete al 36′.