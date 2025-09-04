Sport Manfredonia
Il Manfredonia completa la lista dei portieri con Antonio Basta
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’inserimento in Prima Squadra di Antonio Basta, portiere sipontino doc classe 2007.
Cresciuto calcisticamente nell’ Accademia Manfredonia, ha poi proseguito il suo percorso allo Sporting Manfredonia e successivamente all’Accademia Calcio Monte, distinguendosi come uno dei migliori protagonisti nella cavalcata verso le fasi finali regionali.
Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Juniores del Manfredonia, conquistando il ruolo da titolare e meritandosi diverse convocazioni con la Prima Squadra.