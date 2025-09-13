[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio si presenta. Rotice chiama a raccolta città ed imprenditori

Si è svolta nella splendida cornice del Miramare la presentazione del Manfredonia Calcio 2025/26 con la partecipazione dello staff tecnico, societario, calciatori, tifosi ed una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

La serata, presentata da Libera Scirpoli, è stata introdotta dal DG Luca D’Errico e dal direttore sportivo Massimo Tanzillo, che hanno presentato la rosa molto giovane, ma promettente, chiedendo unità e di restare vicini alla squadra.

Calorose anche le parole di mister Pezzella: “Dobbiamo avere pazienza, la mia squadra è giovane, ma c’è qualità. I ragazzi devono avere l’ambizione di arrivare in categorie superiori. Non guardo i loro nomi, per me è importante anche il settore giovanile”.

”Tifosi, magazzinieri, stampa, tutti devono remare verso lo stesso obiettivo” sottolinea il tecnico campano “Solo così potremmo toglierci delle soddisfazioni”.

Ha preso successivamente la parola il presidente Gianni Rotice che, dopo aver ripercorso gli ultimi mesi ed annunciato nuove manifestazioni presso il Miramare ha dichiarato: “Ogni anno dobbiamo cercare di crescere, compatibilmente con gli investimenti fatti. Dobbiamo mettere un tassello in più rispetto a quanto fatto l’anno prima”.

E sugli obiettivi: “Dobbiamo salvarci con tranquillità, facendo crescere questi ragazzi in cui credo fortemente e che amano la maglia del Manfredonia”. Il patron ha chiamato a rapporto anche altri imprenditori per unirsi al progetto.

Chiusura sull’incontro e con un appello alla Gradinata Est: “Ieri abbiamo parlato delle nostre divergenze, troverete sempre le porte aperte per un dialogo. Vi chiedo di supportare questi ragazzi”.

Sullo stesso tema ha chiuso il giro di interventi l’Assessore Francesco Schiavone: “Quando le fratture si ricompongono è una gioia, è stata bella la serata di ieri organizzata dalla Gradinata. Ringrazio Rotice ed il gruppo di imprenditori per gli investimenti fatti nello stadio e per la squadra di calcio. Presto in questo campo si potranno giocare anche gare in serata con la nuova illuminazione esterna. Viva Manfredonia, evviva il Manfredonia Calcio”.