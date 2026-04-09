Il Manfredonia Calcio piange Oronzo Farfalletta

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Tutta la famiglia del Manfredonia Calcio si stringe in un profondo e sincero abbraccio attorno a mister Cristian Farfalletta, punto di riferimento della nostra Scuola Calcio “Piccoli Delfini”, per la dolorosa scomparsa del caro papà Oronzo.

Con Oronzo se ne va non solo il padre di un nostro collaboratore, ma uno storico e instancabile sostenitore dei nostri colori, un uomo che ha vissuto la passione per il Manfredonia con fedeltà e amore infinito.

A Cristian e a tutta la famiglia Farfalletta, porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

🖤 Riposa in pace, Oronzo.

Continuerai a tifare per noi da lassù.