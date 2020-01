Il Manfredonia Calcio meglio della Juve: ha la più alta media punti del 2019 in Italia

Il Manfredonia Calcio 1932 con 86 punti in 32 partite nell’anno solare 2019 è la squadra con la più alta media punti (2,69) tra tutti i campionati professionisti e dilettanti italiani (dalla Serie A alla Terza Categoria), grazie allo score di 27 vittorie e 5 pareggi, ed è l’unica squadra italiana IMBATTUTA in campionato in tutto il 2019.

In questa speciale classifica al secondo posto c’è la United Sly con una media di 2,66. L’Aquila 1927 (Promozione-Prima Categoria Abruzzo) è invece la squadra che ha totalizzato più punti (97) grazie alle 37 partite stagionali effettuate.