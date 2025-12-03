[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio e la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Manfredonia Calcio rinnova il proprio impegno per la promozione dell’inclusione, del rispetto e della partecipazione attiva di tutte le persone, dentro e fuori dal campo.

Il calcio è di tutti. Il calcio è per tutti.

La nostra società, attraverso la specifica figura del Prof. Vincenzo Di Staso, Responsabile delle attività sociali per l’inclusione delle persone con disabilità e fragilità (coadiuvato dalla referente Libera Scirpoli e da un apposito team di volontari), porta avanti con dedizione un percorso di attenzione costante verso chi vive situazioni di vulnerabilità, favorendo opportunità di condivisione, crescita e aggregazione.

Un ruolo fondamentale in questo cammino è svolto anche dalla Squadra Special Olympics Manfredonia Calcio – Delfino, esempio concreto di passione, coraggio e integrazione. I loro sorrisi e il loro impegno rappresentano ogni giorno il vero significato dello sport: unire, abbattere barriere, creare comunità.

Oggi celebriamo questa ricorrenza con la consapevolezza che l’inclusione non è un gesto simbolico, ma un impegno quotidiano.

Il Manfredonia Calcio continuerà a lavorare affinché ogni persona possa trovare nel nostro sport un luogo accogliente, sicuro e aperto.