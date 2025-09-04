[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Calcio conferma Alessio Porzio

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di comunicare che Alessio Porzio farà parte della rosa biancoceleste anche nella stagione 2025/26.

Esterno d’attacco di grande duttilità, capace di muoversi sia a sinistra che a destra, Porzio è arrivato dalla Paganese nell’estate 2024, imponendosi da subito come elemento affidabile e di prospettiva.

In questa stagione ha già esordito ufficialmente, giocando 20 minuti nella gara di Coppa Italia disputata allo stadio “Pino Zaccheria” contro l’Heraclea.

Un giovane di prospettiva che continuerà a crescere al “Miramare”, con la volontà di dare il massimo per i colori biancocelesti.