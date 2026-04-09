Il Mammomobile fa tappa a Vieste: screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno
Il Mammomobile fa tappa a Vieste: screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno
Venerdì 24 aprile 2026, il Mammomobile dell’ASL Foggia sarà a Vieste, in sosta presso Marina
Piccola, per offrire alle donne della comunità uno screening mammografico gratuito direttamente
sul posto. L’iniziativa rientra nel programma regionale di prevenzione del carcinoma mammario e
rappresenta, per il terzo anno consecutivo, un’importante opportunità di salute a disposizione
delle cittadine viestane.
Il Mammomobile è un’unità mobile attrezzata con tecnologia mammografica di ultima generazione
che permette di eseguire esami direttamente sul territorio, avvicinando i servizi sanitari ai cittadini
senza la necessità di recarsi in ospedale o in ambulatorio.
“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno il Mammomobile a Vieste” – dichiara il Sindaco
Giuseppe Nobiletti. “La prevenzione è il primo strumento di cura e il nostro Comune continua a
lavorare affinché ogni donna abbia accesso a questi servizi essenziali.”
Informazioni pratiche
Data: Venerdì 24 aprile 2026
Luogo: Marina Piccola, Vieste (FG)
Orario: a partire dalle ore 08:00
COME ADERIRE
La partecipazione è volontaria, l’accesso è gratuito, si può accedere liberamente o tramite
prenotazione da effettuare nelle seguenti modalità: scrivendo una mail a
segreteriascreening@aslfg.it o contattando il Centro screening al numero verde 800 957773
È necessario esibire la tessera sanitaria.