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Il Mammomobile fa tappa a Vieste: screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno



Venerdì 24 aprile 2026, il Mammomobile dell’ASL Foggia sarà a Vieste, in sosta presso Marina

Piccola, per offrire alle donne della comunità uno screening mammografico gratuito direttamente

sul posto. L’iniziativa rientra nel programma regionale di prevenzione del carcinoma mammario e

rappresenta, per il terzo anno consecutivo, un’importante opportunità di salute a disposizione

delle cittadine viestane.



Il Mammomobile è un’unità mobile attrezzata con tecnologia mammografica di ultima generazione

che permette di eseguire esami direttamente sul territorio, avvicinando i servizi sanitari ai cittadini

senza la necessità di recarsi in ospedale o in ambulatorio.



“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno il Mammomobile a Vieste” – dichiara il Sindaco

Giuseppe Nobiletti. “La prevenzione è il primo strumento di cura e il nostro Comune continua a

lavorare affinché ogni donna abbia accesso a questi servizi essenziali.”



Informazioni pratiche

Data: Venerdì 24 aprile 2026

Luogo: Marina Piccola, Vieste (FG)

Orario: a partire dalle ore 08:00

COME ADERIRE

La partecipazione è volontaria, l’accesso è gratuito, si può accedere liberamente o tramite

prenotazione da effettuare nelle seguenti modalità: scrivendo una mail a

segreteriascreening@aslfg.it o contattando il Centro screening al numero verde 800 957773

È necessario esibire la tessera sanitaria.