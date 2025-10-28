[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL MAMMOMOBILE A MATTINATA: SALI A BORDO DELLA PREVENZIONE

Il giorno 08 novembre 2025, dalle 09:00 alle 14:00 nei pressi del Faro della Legalità – c.so Matino, il Mammomobile della ASL Foggia sarà a Mattinata.

L’iniziativa sostenuta dall’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione dei tumori al seno.

Lo screening mammario è gratuito ed è rivolto alle donne residenti e/o domiciliate a Mattinata tra i 50 e 69 anni.

La prenotazione potrà essere effettuata anche recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Mattinata (lun-gio dalle 09.00 alle 11.00), entro e non oltre il 04/11/2025. Le istanze verranno validate in ordine di arrivo.

Il Mammomobile ha la capacità di effettuare n. 20 screening al giorno, pertanto, qualora le prenotazioni fossero maggiori a detto limite quotidiano, l’Amministrazione si impegna a calendarizzare altre date successive.

