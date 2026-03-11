Il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio “Chi ha detto che non puoi?” per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne
Monte Sant’Angelo, 12 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, il Learning Sciences Institute (LSI) dell’Università di Foggia, sotto la guida della Prof.ssa Giusi Antonia Toto, organizza a Monte Sant’Angelo il laboratorio educativo “Chi ha detto che non puoi?”. L’evento, rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado, si terrà a partire dalle ore 9:30 e si focalizzerà sull’empowerment femminile e sul contrasto agli stereotipi di genere.
L’iniziativa si propone di andare oltre la celebrazione simbolica dell’8 marzo, offrendo un’occasione concreta di formazione e dialogo. Attraverso un percorso interattivo di 90 minuti, che include metodologie didattiche innovative come il brainstorming guidato, il cooperative learning e il debate, i giovani partecipanti saranno incoraggiati a riflettere criticamente sui preconcetti di genere che permeano la vita di tutti i giorni: dalla scuola allo sport, dalla famiglia ai social media.
“Il nostro obiettivo è fornire ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti per riconoscere e decostruire gli stereotipi, promuovendo al contempo l’autostima, l’ascolto attivo e il rispetto reciproco”, ha dichiarato la Prof.ssa Toto. “Crediamo fermamente che la costruzione di una società più equa sia un impegno collettivo, che inizia dai banchi di scuola e dai piccoli gesti quotidiani”.
Il laboratorio “Chi ha detto che non puoi?” si inserisce in un più ampio programma di iniziative del Learning Sciences Institute volte a promuovere un’educazione inclusiva e a valorizzare il potenziale di ogni studente. L’evento di Monte Sant’Angelo rappresenta un’importante tappa di questo percorso, consolidando la collaborazione tra l’accademia e le istituzioni scolastiche del territorio.
Dettagli dell’evento:
|Evento
|Laboratorio “Chi ha detto che non puoi?”
|Data
|12 marzo 2026
|Ora
|Dalle ore 9:30
|Luogo
|Monte Sant’Angelo
|Organizzatore
|Learning Sciences Institute, Università di Foggia
|Contatti
|learningsciencesinstitute@unifg.it
A proposito del Learning Sciences Institute:
Il Learning Sciences Institute (LSI) dell’Università di Foggia è un centro di ricerca e alta formazione dedicato allo studio dei processi di apprendimento e all’innovazione didattica. Coordinato dalla Prof.ssa Giusi Antonia Toto, l’istituto promuove percorsi educativi all’avanguardia, in stretta collaborazione con le scuole e le comunità locali, per favorire una crescita culturale e sociale inclusiva e consapevole.