[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il gruppo folkloristico LA PACCHIANELLA tra passato e futuro

Con la presidenza dell’Arch. GIAMPIERO BISCEGLIA, a capo del Gruppo Folkloristico “La Pacchianella”, riprende il cammino de “Il Raduno Folkloristico Internazionale” che si svolgerà a Monte Sant’Angelo dal 7 al 9 Agosto 2025.

La decisione è stata presa dal nuovo Direttivo nominato con verbale n. 202 del 16 Febbraio 2025 e composto da Giampiero Bisceglia, Presidente, Antonio Bisceglia, Vice Presidente, Giuseppe Rinaldi, Amministratore Cassiere, Matteo Renzulli, Direttore organizzativo, Patrizia Falcone, Direttrice artistica, Franco Lombardi Lombardi, Segretario, Eleonora Cavallini, Vice Segretaria ed esperta di Arte, Costumi e Tradizioni.

Un cammino iniziato il 22 Agosto del 1965 con l’intervento di S. E. Achille Corona Ministro del Turismo e dello Spettacolo, a cui parteciparono vari Gruppi Folkloristici fra cui Alberobello, Castrovillari, Ponte Landolfo e Monte Sant’Angelo. In questa manifestazione si sono esibiti i nostri concittadini Michele Ortuso, Michele Stuppiello e Peppino Prencipe. Un percorso che è durato più di sessantuno anni e che ha caratterizzato la vita cittadina della città micaelica attraverso la presenza di numerosi gruppi folkloristici internazionali, provenienti da tutto il mondo, esibendosi nella Piazza Duca d’Aosta.

Serate memorabili, con la luna che splendeva nel cielo e con la musica che si spandeva oltre l’orizzonte dei monti, in un susseguirsi di canti, di balli, di danze, mentre nell’aria si diffondeva il suono della musica e l’orgoglio dei volti sorridenti dei giovani artisti del Gruppo La Pacchianella, che ormai è diventata, per la città micaelica e per la Puglia intera, una istituzione, un simbolo che rappresenta ormai uno degli elementi fondamentali della nostra identità culturale e storica.

In Piazza Duca d’Aosta si sono esibiti numerosi gruppi europei ed extra europei, fra cui gruppi provenienti dalla Russia, Grecia, Jugoslavia, Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Slovenia, Ucraina, Repubblica Ceca, dove abbiamo visto tanti nostri protagonisti del mondo dello spettacolo e del mondo della cultura, fra cui Giovanni Tancredi, il quale nel 1923 aveva fondato il Gruppo Folk della Pacchianella, Giovanni de Cristofaro, che ha rappresentato negli anni Quaranta e Cinquanta, l’anima del popolo montanaro, Giovanni Lombardi, Ernesto Scarabino, Michele Ricucci, Giovanni Piemontese, Michele Prencipe, Peppino Prencipe, Renzo Arbore e tanti altri.

Oggi tale tradizione, con la presidenza di Giampiero Bisceglia, si riprende e si dà continuità ad una delle manifestazioni più importanti della città di Monte Sant’Angelo, in cui lo spirito del tempo, o il cosiddetto Genius Loci, riprende a camminare e a far conoscere la nostra grande tradizione della musica popolare, il nostro grande patrimonio culturale legato al Folklore garganico e pugliese, la storia e la cultura popolare, che ci è stata trasmessa. Un cammino che oggi riprendiamo attraverso il ritorno del Raduno Folkloristico Internazionale, che un tempo era e lo è tuttora l’espressione più genuina della cultura popolare di un luogo o di una identità culturale, quale è quella di Monte Sant’Angelo.

GIUSEPPE PIEMONTESE