Eventi Manfredonia

Il gruppo Folk “Li Zampitt” alla Festa della Chiesa Stella di Manfredonia

Redazione28 Maggio 2026
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Il gruppo Folk “Li Zampitt” alla Festa della Chiesa Stella di Manfredonia

Domenica 31 maggio in occasione della Festa Maria Santissima del Mare Chiesa Stella Manfredonia, i ragazzi dell’Istituto Pascoli–Forgione–Melchionda–De Bonis di San Giovanni Rotondo con il loro gruppo Folk “Li Zampitt alle 19.30 piazzale   Chiesa stella,  animeranno  con canti e balli tradizionali della nostra terra. 

Codinatore del evento Ciro Murgo

tenuta santa lucia
Redazione28 Maggio 2026