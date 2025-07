[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il gruppo “A Monte” ha interrogato l’amministrazione comunale su poste, ordine pubblico ed altro

Durante il Consiglio Comunale di lunedì 21 luglio scorso, il Gruppo Consiliare “A Monte” ha posto diverse interrogazioni al Sindaco e agli Assessori. Tra le altre, ricordiamo:

Chiusura Ufficio Postale Via MAnfredi. Abbiamo sollecitato l’Amministrazione a chiedere a Poste italiane di trovare una soluzione alternativa dopo la chiusura, per lavori, dell’Ufficio di Via Manfredi. Ciò è necessario per evitare difficoltà ai cittadini che sono costretti a fare riferimento all’ufficio di via Garibaldi, molto piccolo e sprovvisto di sportello Postamat. Il Sindaco ha risposto di aver avuto già contatti con le Poste e che, dopo le nostre segnalazioni e quelle che giungeranno anche dagli altri Consiglieri, chiederà a Poste di considerare delle utili soluzioni.

Ordine pubblico. Dopo i gravi fatti di cronaca, che hanno coinvolto anche qualche minorenne, abbiamo chiesto al Sindaco di prestare attenzione alla situazione, ovviamente per quanto di sua competenza, con la collaborazione degli altri Organi preposti. Monte è una città turistica e che deve continuare ad essere a misura di bambini, ragazzi e anziani. Non si può accettare che dei ragazzi abbiano con molta facilità la possibilità di reperire armi. Dal Sindaco abbiamo ottenuto la rassicurazione che i contatti e le interlocuzioni con le Forze dell’ordine sono continui.

Acquedotto rurale. Abbiamo chiesto all’Amministrazione a che punto sia l’iter di approvazione di tutti gli atti di questa importantissima opera infrastrutturale che potrà costituire l’avvio di un vero e proprio qualificato sviluppo economico e turistico del nostro territorio, specie delle aree interne (Valle Carbonara, Bosco, Foresta ecc.). Peraltro, costituirà un’opera necessaria anche per la sicurezza in caso di criticità dovute ad incendi. Dall’Amministrazione abbiamo ottenuto la rassicurazione che, presumibilmente a settembre, sarà dato avvio al bando per appaltare le opere da farsi.

Pulizia strade Monte-Macchia. Come noto, Monte è meta di numerosi turisti che anche giornalmente la raggiungono. Un bigliettino da visita è certamente la pulizia delle sue strade. Abbiamo segnalato che, da tempo, le cunette della strada Monte-Macchia sono piene di erbacce e, soprattutto, di spazzatura lasciata lì da gente senza scrupoli che non ha rispetto per la nostra terra. L’Amministrazione ha preso impegno che subito avrebbe fatto intervenire le squadre di pulizia.

Servizio navetta autobus urbano per residenti zona Galluccio. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di estendere questo servizio per dare la possibilità anche ai residenti del Quartiere Galluccio di raggiungere agevolmente il capolinea dei pullman. L’Amministrazione si è impegnata ad affrontare la questione con il concessionario del servizio autobus urbano.

Prevenzione incendi. Dopo gli incendi delle ultime settimane che hanno devastato diverse zone verdi del territorio garganico, abbiamo chiesto all’Amministrazione di mettere a punto un valido ed efficace piano antincendio onde evitare di farci trovare impreparati se, malauguratamente, anche Monte dovesse vivere una situazione del genere.

(Fonte: Gruppo Consiliare “A MONTE” – Monte Sant’Angelo)