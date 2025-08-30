Il grande cuore degli ambulanti, dopo il temporale a Mattinata aiutano a sistemare la spiaggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata nella giornata del 29 Agosto 2025 è stata colpita da un’intenso temporale che ha scosso la città garganica. Gravissimi i danni specie sui lidi della splendida costa di Mattinata. Diversi lidi hanno pubblicato foto ed i video dei danni subiti. Finestre rotte, coperture scoperchiate, ombrelloni e lettini volati via. Mentre i commercianti contano i danni, a Mattinata c’è spazio anche per attimi di commozione e solidarietà. Un video racconta l’accaduto a pubblicarlo i proprietari del Lido Montesaraceno. Nel video si vedono diverse persone all’opera per risistemare il lido dopo il grande temporale. Oltre al personale del lido nel video si vedono anche alcuni ambulanti che per tutta l’estate hanno percorso quelle spiagge di Mattinata per lavoro, gli ambulanti hanno dato una grossa mano al lido per risistemare il tutto. Il tutto volontariamente.

I Proprietari del Lido e del noto ristorante scrivono: “Quando una cosa del genere ci colpisce ci ricorda quanto siamo fragili ma è in questi momenti che l’umanità si risveglia, le persone di uniscono, si aiutano ed emerge il lato più autentico e solidale dell’essere umano“