Il Governo stanzia i primi 41 milioni di euro per l’avvio del progetto di interconnessione della diga di Occhito

Manovra, Fallucchi (FdI): il Governo conferma investimenti concreti per la Capitanata

“Con grande orgoglio annuncio che nella legge di bilancio sono stati stanziati i primi 41 milioni di euro – su un totale di 150 milioni previsti dal DPCM in corso di bollinatura – per l’avvio del progetto di interconnessione della diga di Occhito, un’opera strategica e attesa da decenni. Alla Capitanata non portiamo parole, ma fatti. Oggi il Governo dimostra, ancora una volta, attenzione concreta verso il nostro territorio”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.

“Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Patrizio La Pietra, ha lavorato instancabilmente per la realizzazione di questo fondamentale intervento, necessario anche e soprattutto al lavoro dei tanti agricoltori impegnati sul territorio. Lo aveva anticipato proprio in una conferenza stampa a Foggia, spiegando che si stava lavorando alacremente per far sì che fondi e realizzazione arrivassero in tempi stretti. Le risorse previste per il completamento del progetto seguiranno le tappe del piano finanziario approvato”.

“La conferenza stampa del 18 novembre non era una passerella né una promessa da campagna elettorale, come qualche opposizione ha provato a descrivere. Era l’avvio di un percorso serio, istituzionale e — ora — finanziato. Oggi quei fondi sono nero su bianco nella legge di bilancio: tutto il resto sono chiacchiere”, sottolinea Fallucchi.

“Questo stanziamento rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza idrica, crescita agricola e un futuro concreto alle nostre comunità. Seguirò personalmente ogni fase del progetto, perché la Capitanata merita risposte e investimenti reali, non polemiche sterili”, conclude Fallucchi.