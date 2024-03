Il giovane Fischetti al “Torneo Nazionale delle Regioni”

Buone notizie per il vivaio biancoceleste, che vede premiato il lavoro svolto in questi anni e soprattutto in quest’ultima stagione sportiva.

Michele Fischetti, centrocampista classe 2007 farà parte della Rappresentativa Pugliese U17 che parteciperà al “Torneo Nazionale delle Regioni”, in programma dal 22 al 29 Marzo in Liguria.

Una grande soddisfazione per il giovane atleta manfredoniano, serio e professionale, cresciuto esponenzialmente nel corso di questa stagione diventando un perno della Under 19 Nazionale (giocando sotto età) di mister Iannantuoni, tanto da entrare a pieno diritto nel giro della prima squadra di mister Cinque, guadagnandosi le attenzioni di diversi club.