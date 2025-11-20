Il Gargano perde l’unica stella Michelin, è l’unica provincia della Puglia a non averne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è svolta la cerimonia di assegnazione delle Stelle Michelin per l’edizione 2026 della Guida Michelin Italia lo scorso mercoledì 19 novembre 2025 al Teatro Regio di Parma.

Nell’elenco manca l’unica stella Michelin che negli ultimi 3 anni aveva “illuminato” la gastronomia del Gargano, partiamo di Domenico Cilenti del ristorante Porta di Basso di Peschici. Il ristorante Porta di Basso ha ottenuto la sua prima Stella Michelin nel 2021 (per l’edizione 2022 della Guida).

Il ristorante Porta di Basso secondo quanto si apprende sul web, ha cambiato formula di offerta gastronomica e quindi ha consecutivamente perso la stella. A questo punto la Provincia di Foggia non detiene nessuna stella Michelin ed è l’unica provincia pugliese a non essere rappresentata.

Sono quindi otto i ristoranti pugliesi a conservare la stella: due per la provincia di Bari (‘Pashà’ di Conversano e Angelo Sabatelli di Putignano), due nel Brindisino (Dissapore di Andrea Catalano a Carovigno e Due Camini a Savelletri), due nella Bat (Casa Sgarra e Quintessenza, entrambi a Trani), uno a Lecce (Primo Restaurant) e uno nel Tarantino (Casamatta a Manduria).