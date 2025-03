[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Gargano per Gaza

Dal terzo incontro sinodale degli Amministratori dei Comuni della Diocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, tenutosi il 22 marzo 2025, è emersa la proposta di organizzare insieme, una manifestazione di solidarietà per Gaza.

Per dire no al massacro in atto, per il Diritto Internazionale e la fine dell’occupazione in Palestina.

Abbiamo accolto prontamente questa proposta che in questo periodo di Quaresima risuona più significativa che mai.

La manifestazione si terrà a Manfredonia venerdì 28 marzo alle ore 19.00 in Piazza Duomo, dove vi saranno degli interventi e si concluderà in Spiaggia Castello con un momento finale.

Siamo tutti invitati a partecipare: comuni, scuole, parrocchie e associazioni.