Il Gabibbo colpito mentre realizza un servizio: spinto e fatto cadere in metropolitana

Momenti concitati per Il Gabibbo, protagonista di un episodio spiacevole avvenuto lo scorso 9 febbraio durante le riprese di un servizio televisivo a Milano per Striscia la notizia.

Il celebre pupazzo rosso stava documentando una situazione legata ai controlli dei biglietti in metropolitana quando ha fatto notare a un giovane passeggero l’assenza del titolo di viaggio. Poco dopo il ragazzo lo avrebbe raggiunto e spintonato con forza fino a farlo cadere a terra, per poi allontanarsi rapidamente.

Il racconto è stato fornito dallo stesso Gabibbo in un’intervista al Corriere della Sera. Dietro al costume — storicamente legato al programma ideato da Antonio Ricci — prevale soprattutto l’amarezza: più che la paura, a colpirlo è stato il gesto ritenuto gratuito.

«Mi ha trattato come capita spesso agli anziani quando protestano per il rumore. Spero solo che non si sia vantato con i compagni: ormai la vigliaccheria rischia di essere considerata un merito», ha raccontato l’interprete, ancora scosso.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione, il giovane — infastidito dalla segnalazione — avrebbe prima seguito il Gabibbo e poi iniziato a spingerlo ripetutamente fino alla caduta. Dopo pochi attimi è fuggito, mentre la troupe è rimasta sul posto ad attendere assistenza.

La scena è stata successivamente narrata in trasmissione da Al Bano Carrisi, intervenuto in studio per sostituire temporaneamente la storica mascotte.