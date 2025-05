[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il FRU fa tappa a Manfredonia: l’8 maggio in Piazza del Mercato la voce dei giovani sarà protagonista

Una serata di musica, parole e futuro ci aspetta l’8 maggio, quando Manfredonia accoglierà una tappa del Festival delle Radio Universitarie (FRU), evento nazionale che quest’anno si svolge a Foggia dal 7 al 9 maggio con il patrocinio della Regione Puglia, dell’Università di Foggia e la partecipazione di realtà culturali e associative di tutto il territorio.

Alle ore 20:00 partirà la visita guidata nel centro storico a cura della Pro Loco, e dalle 21:00 in Piazza del Mercato spazio ai saluti istituzionali e a seguire a un momento musicale con il Mattia Ciullo Ensemble e un DJ set a cura di Eugenio Granieri.

Il FRU non è solo un festival: è un laboratorio di sogni, uno spazio di espressione e di confronto, una rete viva che unisce giovani comunicatori da tutta Italia. Per questo, come amministrazione, siamo orgogliosi di ospitarlo: perché crediamo nella forza delle parole, nell’energia delle idee, nella bellezza dell’ascolto.

In un tempo in cui si comunica tanto ma ci si ascolta poco, la radio — soprattutto quella fatta dai giovani — diventa un luogo per restare umani, per costruire legami, per raccontare storie che risvegliano. Come ha scritto Marco Paolini, “le storie non servono a dormire, ma a svegliarsi”. E noi vogliamo svegliarci insieme, come comunità aperta, accogliente, capace di generare futuro.

Il sindaco Domenico La Marca dichiara:

“Accogliere il FRU a Manfredonia significa aprire la città a un confronto nazionale tra giovani, università e territorio. È un segnale importante di rinascita culturale e di fiducia nel talento e nella partecipazione. Siamo felici che Piazza del Mercato diventi, per una sera, luogo d’incontro e di visione condivisa.”

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata di partecipazione, cultura e musica, con lo spirito di una città che ha scelto di credere nei giovani, nella loro voce e nella loro capacità di trasformare il presente.