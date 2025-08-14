[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Foggia tessera il manfredoniano Giuseppe Pellegrino

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pellegrino che vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027 con opzione per un altro anno.

Giuseppe Pellegrino, centrocampista nato a Manfredonia il 10/09/2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei rossoneri prima di passare in quello del Benevento e proeseguire la sua crescita. Nelle ultime due stagioni di divide tra Roma City, Francavilla e Lanciano in Serie D, collezionando 14 presenze e un gol.

Benvenuto Giuseppe!