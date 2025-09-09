[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Foggia pesca l’attaccante dalla Croazia: arriva Ilicic

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miroslav Ilicic. L’attaccante vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo.

Miroslav Ilicic, nato a Fiume (Croazia) il 17 aprile 1998, ha esperienza nei campionati di Croazia, Bosnia, Slovenia, Romania e Polonia. Per lui prima esperienza in Italia. Il calciatore è già a disposizione di mister Rossi

Benvenuto in Italia, benvenuto a Foggia Miroslav.