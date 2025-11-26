[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Foggia chiama a raccolta i suoi tifosi

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l., per superare il delicato momento di una stagione sportiva ancora nella sua fase iniziale, formula all’intera tifoseria del territorio di Capitanata – pur comprensibilmente critica per gli attuali risultati sportivi – un accorato invito a donare rinnovato sostegno alla squadra rossonera con la fondamentale presenza allo stadio Pino Zaccheria per la prossima partita contro il Cosenza di domenica 30 novembre p.v.

Sin d’ora a tutti i tifosi che raccoglieranno l’invito va il sincero ringraziamento della Calcio Foggia 1920 s.r.l. convinta che – recepiti i sensi della contestazione sportiva dei tifosi – la reciproca radicalizzazione delle diverse opinioni rischia soltanto di far perdere di vista la fondamentale unità di intenti domenicale che è il vero valore aggiunto delle prestazioni sportive di una squadra di calcio perché è da sempre l’energia capace di scaldare i cuori di uomini – tecnici e calciatori – chiamati in campo tra le c.d. “mura amiche” a onorare i colori rossoneri con prestazioni ancora più generose e appassionate.

A tutela di tutto ciò che facciamo siamo ancora in tempo a donare tutti insieme per il miglioramento dei risultati sportivi di una stagione lunga e tutta da giocare – e fermo sempre il massimo rispetto delle diverse opinioni e iniziative di ciascuno – la Calcio Foggia 1920 s.r.l. sin d’ora si impegna ad assicurare, nei modi e tempi della stagione sportiva, il concreto massimo sostegno possibile alla qualità tecnica della squadra fino al termine della stagione.

Per altro verso, però, in un rinnovato rapporto di lealtà e trasparenza delle decisioni, la Calcio Foggia 1920 s.r.l. dovrà anche essere costretta a prendere atto della eventuale mancata risposta all’accorato invito fin qui manifestato, razionalizzando a partire dalla partita in programma contro il Monopoli del 15 dicembre p.v. – d’intesa con la Prefettura e le Forze di Polizia, sempre a tutela della massima sicurezza di tutti – l’uso degli spazi dello stadio Zaccheria anche a garanzia della corretta gestione economica della società, riducendo costi divenuti, di fatto, ingiustificati per la ridottissime presenze degli ultimi tempi (p.e. steward dedicati a settori quasi vuoti, ecc.).

Tanto, sia chiaro, potrà accadere sempre con la garanzia di migliorare la fruizione del momento sportivo da parte dei tifosi, assicurando agli spettatori, a prezzi più bassi per tutti, la disponibilità dei migliori settori dello stadio; sempre pronti a revocare in ogni momento tali eventuali iniziative qualora le presenze – come sinceramente auspichiamo – dovessero tornare ai tradizionali livelli dello stadio Pino Zaccheria.

Ma tutto ciò, al momento, resta una mera ipotetica eventualità che, siamo certi, tale potrà restare di fronte al responsabile accoglimento dell’invito alla rinnovata unità di intenti per la prossima partita casalinga con il Cosenza, per il quale sin d’ora la Calcio Foggia 1920 s.r.l. rinnova ogni sincero ringraziamento a tutti. FORZA FOGGIA !