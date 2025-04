[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il fine settimana delle giovanili del Manfredonia Calcio

Il fine settimana delle nostre giovanili parte in anticipo, già da domani, con l’Under 15 di mister Grasso, impegnata nella penultima giornata di campionato. Dopo il pirotecnico 4-4 conquistato lunedì scorso, i biancocelesti tornano in campo al Miramare per affrontare il Sant’Onofrio, fanalino di coda con 3 punti. Una gara da non sottovalutare, ma che rappresenta una grande occasione per continuare a crescere e portare a casa un risultato positivo.

Sabato pomeriggio toccherà invece all’Under 19 di mister Piccoli, che affronterà il Casarano, terza forza del campionato, nella trasferta di Matino (Via del Mare) per l’ultima giornata di campionato.

I ragazzi arrivano da un buon pareggio casalingo per 0-0 contro il Fasano e vanno a caccia di un risultato importante: con soli due punti di distacco dal quinto posto, i biancocelesti si giocano ancora tutto fino all’ultimo minuto.